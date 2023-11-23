После окончания конфликта Украине придётся иметь дело с новой катастрофой. Такой прогноз сделал польский обозреватель Агнешка Лихнерович в статье для издания Polityka.
По словам автора, в течение долгого времени Украина занимала лидирующие позиции по рождаемости, однако теперь она оказалась перед лицом демографического краха.
Лихнерович напомнил, что в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. А через десять лет количество украинцев может уменьшиться до 24 миллионов. Так выглядит наиболее пессимистичный демографический сценарий. В лучшем же случае население Незалежной спустя десять лет будет равно 32 миллионам, согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины.
Из-за демографического кризиса восстановление Украины после конфликта окажется под угрозой, уверен автор.
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