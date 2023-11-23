Polityka: Украина оказалась перед лицом новой катастрофы

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После окончания конфликта Украине придётся иметь дело с новой катастрофой. Такой прогноз сделал польский обозреватель Агнешка Лихнерович в статье для издания Polityka.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам автора, в течение долгого времени Украина занимала лидирующие позиции по рождаемости, однако теперь она оказалась перед лицом демографического краха.

Лихнерович напомнил, что в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. А через десять лет количество украинцев может уменьшиться до 24 миллионов. Так выглядит наиболее пессимистичный демографический сценарий. В лучшем же случае население Незалежной спустя десять лет будет равно 32 миллионам, согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины.

Из-за демографического кризиса восстановление Украины после конфликта окажется под угрозой, уверен автор.