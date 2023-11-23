Украинские военные не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если такая необходимость возникнет, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Они усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр", — предположил он.
По мнению эксперта, Москва надеется, что кто-то на Западе встанет на путь разума, сделает шаг вперёд и поддержит мирные переговоры, однако Вашингтон по-прежнему отказывается от урегулирования конфликта. При этом Макгрегор добавил, что если российские войска решатся на подобный сценарий, их трудно будет остановить, поскольку у ВСУ недостаточно ресурсов для этого.
"У них есть резервы, чтобы достичь польской границы, в этом нет сомнений, но снова это не то, чего они хотят", — подытожил офицер.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако киевские власти законодательно запретили их проведение. В Кремле также отмечали, что на данный момент нет предпосылок для перехода ситуации к мирному разрешению, в то время как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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