FT: власти Украины опасаются, что страна лишилась уехавших на Запад граждан навсегда

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Украинские чиновники не скрывают своего опасения по поводу невозвращения на родину примерно 5 миллионов сограждан, уехавших в страны Запада с началом конфликта с Россией в феврале прошлого года.

Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщают журналисты британского издания Financial Times, которые побеседовали с украинскими чиновниками.

В частности, опасения, что уехавшие в качестве беженцев украинцы останутся в Европе навсегда высказали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и градоначальник Харькова Игорь Терехов.

"Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределённости дома удержат граждан от возвращения", — сообщается в публикации авторитетного издания.

По данным Financial Times, по состоянию на сентябрь 2023 года в европейских странах находятся от 5 до 6 млн граждан Украины.