Украинские чиновники не скрывают своего опасения по поводу невозвращения на родину примерно 5 миллионов сограждан, уехавших в страны Запада с началом конфликта с Россией в феврале прошлого года.
Об этом сообщают журналисты британского издания Financial Times, которые побеседовали с украинскими чиновниками.
В частности, опасения, что уехавшие в качестве беженцев украинцы останутся в Европе навсегда высказали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и градоначальник Харькова Игорь Терехов.
"Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределённости дома удержат граждан от возвращения", — сообщается в публикации авторитетного издания.
По данным Financial Times, по состоянию на сентябрь 2023 года в европейских странах находятся от 5 до 6 млн граждан Украины.
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