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Поздно опомнились: премьер Украины хочет выстроить военную экономику

0:55
Мир

Во время недавней поездки на Украину журналист издания встречался со Шмыгалем.

Поздно опомнились: премьер Украины хочет выстроить военную экономику
Фото: flickr.com/ Ars Electronica

"План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, - по модели Израиля", - пишет издание.

Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами, их объём составил 45,6 млрд  долларов. Это превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование. Кроме того, он заявлял, что Украина рассчитывает на финансовую помощь в размере более 30 млрд  долларов от ЕС, США и МВФ.

При этом в Вашингтоне заявили, что согласованные конгрессом США средства для Украины скоро закончатся, из-за чего объем помощи постоянно сокращается.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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