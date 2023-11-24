Гонконг ввел запрет на импорт курятины из Тюмени

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Гонконг ограничил поставки курятины из Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа. Карантин был введен осенью 2021 года и был отменен в феврале 2022 года. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ведомство уточнило, что решение о введении ограничений было вызвано вспышкой птичьего гриппа, зарегистрированной в 24 регионах России с 2020 по 2023 год, включая Тюменскую область.

На данный момент Тюменская область имеет статус "благополучного региона". В связи с этим ведутся переговоры о снятии запрета на поставки.