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Гонконг ввел запрет на импорт курятины из Тюмени

0:52
Мир

Гонконг ограничил поставки курятины из Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа. Карантин был введен осенью 2021 года и был отменен в феврале 2022 года. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Гонконг ввел запрет на импорт курятины из Тюмени
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ведомство уточнило, что решение о введении ограничений было вызвано вспышкой птичьего гриппа, зарегистрированной в 24 регионах России с 2020 по 2023 год, включая Тюменскую область.

На данный момент Тюменская область имеет статус "благополучного региона". В связи с этим ведутся переговоры о снятии запрета на поставки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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