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Победу на выборах в Нидерландах одержали противники помощи Украине

1:39
Мир

На выборах в Нидерландах победу одерживают сторонники ультраправой партии "Партия свободы". Отмечается, что её представители выступают за прекращение военной поддержки Киева.

Победу на выборах в Нидерландах одержали противники помощи Украине
Фото: kaznews.kz

Как сообщает телеканал NOS, по результатам подсчёта 98% голосов, "Партия свободы" получает 37 из 150 мест в парламенте страны. При этом на втором месте оказались альянс "зелёных" левых и лейбористской партии (25 мест), а на третьем — либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию". Представителем последней выступает текущий премьер Нидерландов Марк Рютте.

Уточняется, что лидером "Партии свободы" является Герт Вилдерс, который выступал за выполнение Киевом Минских соглашений. Помимо этого, Вилдерс призывал Киев найти общий язык с Донбассом.

И хотя победа ультраправых вызвала шок в политической элите как Нидерландов, так и Европы и США, американские аналитики считают, что страна вряд ли последует примеру Великобритании и выйдет из Евросоюза. Кроме того, обозреватель немецкой газеты Bild* Юлиан Репке охарактеризовал итоги выборов в Нидерландах так, что "ещё одно государство НАТО переходит к России".

К настоящему времени лидера выигравшей партии поздравили с триумфом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини.

*Запрещена в России

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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