Алексея Арестовича* возмутили слова украинского языкового омбудсмена о стрельбе солдат ВСУ в ту, сторону, откуда слышится русская речь.
Украинский военный аналитик назвал заявления уполномоченного по защите государственного языка на Украине "перлами".
"Там у него мелькнула чисто фашистская жемчужина: "… фронтовики говорят, что когда слышат русскую речь, стреляют", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* отметил, что стрельба на звук какой-нибудь речи не является нормой, так как русскую речь можно услышать и от своих.
Ранее Алексей Арестович заявил, что он русский украинец.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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