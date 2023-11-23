Арестович* нашёл "чисто фашистскую жемчужину" в словах омбудсмена Украины

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Алексея Арестовича* возмутили слова украинского языкового омбудсмена о стрельбе солдат ВСУ в ту, сторону, откуда слышится русская речь.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик назвал заявления уполномоченного по защите государственного языка на Украине "перлами".

"Там у него мелькнула чисто фашистская жемчужина: "… фронтовики говорят, что когда слышат русскую речь, стреляют", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* отметил, что стрельба на звук какой-нибудь речи не является нормой, так как русскую речь можно услышать и от своих.

Ранее Алексей Арестович заявил, что он русский украинец.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.