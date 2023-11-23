Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Число случаев дезертирства в украинской армии за последнее время резко увеличилось, отмечают данные Генпрокуратуры Украины.

Фото: AP Photo by Evgeniy Maloletka

В 2021 году было возбуждено 117 уголовных дел, связанных с дезертирством из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также выявлены 2028 случаев самовольного оставления воинской части или места службы, а также зафиксированы 33 случая умышленного нанесения себе увечий с целью избежать воинской службы.

В течение первых девяти месяцев 2023 года побег из украинских войск совершили 4638 военнослужащих, временно покинули службу 10 940 солдат, и число военных, которые умышленно нанесли себе увечия с целью ухода от службы, выросло до 161, согласно данным Генпрокуратуры.

Эти цифры подчеркивают тревожный тренд в вопросе дезертирства. Ранее сообщалось, что Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием "Воеводы".