Кроме того, Умеров отметил, что ключевыми достижениями переговоров между Киевом и его союзниками, стали объявленные пакеты помощи от партнеров. По заявлениям Умерова, итогами визита главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса стало заявление о помощи в 1,4 миллиарда долларов. Вооружение Украина рассчитывает получить к середине декабря. Как заявил Умеров, Нидерланды подготовили 2 миллиардов евро на военную помощь Украине.
Также Эстония планирует выделить 500 тысяч долларов на деятельность IТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.
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