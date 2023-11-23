Северная Корея присоединилась к "космическому клубу" мировых держав, которые запустили на орбиту Земли свои разведывательные спутники.
Японская газета Asahi сообщила, что первый северокорейский военный спутник по техническим характеристикам отстает от западных аналогов, так как способен различать объекты менее нескольких метров.
Американские спутники, к примеру, распознают объекты на земной поверхности размером 50 сантиметров., сообщает издание.
Тем не менее, успешный вывод на орбиту спутника в любом случае является крупным достижением Пхеньяна.
В будущем это позволит КНДР создать в космосе группировку военных спутников, которые будут представлять реальную угрозу для противников северокорейского режима, утверждает Asahi.
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