Первый военный спутник, запущенный КНДР, может различать объекты размером в несколько метров

Северная Корея присоединилась к "космическому клубу" мировых держав, которые запустили на орбиту Земли свои разведывательные спутники.

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Японская газета Asahi сообщила, что первый северокорейский военный спутник по техническим характеристикам отстает от западных аналогов, так как способен различать объекты менее нескольких метров.

Американские спутники, к примеру, распознают объекты на земной поверхности размером 50 сантиметров., сообщает издание.

Тем не менее, успешный вывод на орбиту спутника в любом случае является крупным достижением Пхеньяна.

В будущем это позволит КНДР создать в космосе группировку военных спутников, которые будут представлять реальную угрозу для противников северокорейского режима, утверждает Asahi.