ВОЗ потребовала от Китая информацию об очагах детской пневмонии

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Всемирная организация здравоохранения намерена получить подробную информацию о резком росте респираторных заболеваний в крупных китайских городах.

Фото: yandex.kz

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ, которая обеспокоена ситуацией в Китае.

Сообщается, что ковидные госпитали и больницы в Китае "перегружены больными детьми", а вспышка респираторных заболеваний, особенно детской пневмонии, распространилась на крупные города.

В самом Китае сложившуюся ситуацию объясняют отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа, которые дают осложнения, в том числе и в виде пневмонии.