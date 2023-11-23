Всемирная организация здравоохранения намерена получить подробную информацию о резком росте респираторных заболеваний в крупных китайских городах.
Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ, которая обеспокоена ситуацией в Китае.
Сообщается, что ковидные госпитали и больницы в Китае "перегружены больными детьми", а вспышка респираторных заболеваний, особенно детской пневмонии, распространилась на крупные города.
В самом Китае сложившуюся ситуацию объясняют отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа, которые дают осложнения, в том числе и в виде пневмонии.
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