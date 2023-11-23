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ВОЗ потребовала от Китая информацию об очагах детской пневмонии

0:43
Мир

Всемирная организация здравоохранения намерена получить подробную информацию о резком росте респираторных заболеваний в крупных китайских городах.

ВОЗ потребовала от Китая информацию об очагах детской пневмонии
Фото: yandex.kz

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ, которая обеспокоена ситуацией в Китае.

Сообщается, что ковидные госпитали и больницы в Китае "перегружены больными детьми", а вспышка респираторных заболеваний, особенно детской пневмонии, распространилась на крупные города.

В самом Китае сложившуюся ситуацию объясняют отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа, которые дают осложнения, в том числе и в виде пневмонии.

Новая волна коронавируса накрывает Китай
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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