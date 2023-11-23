Госдеп направит почти миллион долларов на "защиту" свободы выражения мнений на Украине

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Госдепартамент США решил проспонсировать программу по "защите"

свободы мнений, СМИ и интернета на Украине, вложив в это 987 тысяч долларов.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

О жесткой государственной цензуре, которая установлена на Украине известно во всем мире. И немалую роль в такой политике играют западные партнеры киевского режима.

На этом фоне достаточно странной выглядит инициатива Госдепа США защитить свободу выражения мнений на Украине.

Соединенные Штаты решили выделить почти миллион баксов на реализацию соответствующей программы, сообщает Russia Today

"Цель данного проекта — укрепить способность украинского гражданского общества защищать свободу выражения мнений в военное время", — говорится в официальном документе Госдепа.

Инициатива, которую собираются реализовать в течение двух лет, направлена в том числе на создание мер "реагирования на информационную войну".