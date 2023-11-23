Немецкий журналист Репке: ещё одно государство НАТО переходит к России

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Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать надёжным союзником России и президента Владимира Путина, высказал опасения немецкий журналист Юлиан Репке.

Фото: kremlin.ru

По его словам, в таком случае ещё одно государство НАТО "перейдёт" к России.

"Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Ещё одно государство НАТО переходит к России", — заявил Репке на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что президенту России даже ничего не нужно делать, а просто "сидеть сложа руки" и наблюдать, как западная и европейская коалиция проукраинских союзников рушится.

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