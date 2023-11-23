Посол Гармонин: "Евромайдан" не принёс Украине ничего, кроме нищеты и бед

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Политика Запада привела Украину к краху, что стало ясно спустя 10 лет "Евромайдана", заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. По словам представителя дипмиссии, кроме нищеты, бед и сокращения демографии, "револиция" по указке западных политиков не дала Незалежной ничего.

Фото: sozh.info

При этом перед Киевом продолжают создавать иллюзию, что евроинтеграция "маячит за горизонтом", подчеркнул посол.

"Евромайдан" принёс Украине лишь беды, утрату экономического, промышленного и демографического потенциала, — заявил посол в интервью Die Weltwoche. — Запад продолжает политику разрушения Украины, уже не скрывая своей истинной цели — борьбы с Россией".

По словам посла, кроме прочего, Украина потеряла территории и теряет население, но запад продолжает вести страну к краху в угоду собственным целям — ослабить Россию.