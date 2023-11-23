Политика Запада привела Украину к краху, что стало ясно спустя 10 лет "Евромайдана", заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. По словам представителя дипмиссии, кроме нищеты, бед и сокращения демографии, "револиция" по указке западных политиков не дала Незалежной ничего.
При этом перед Киевом продолжают создавать иллюзию, что евроинтеграция "маячит за горизонтом", подчеркнул посол.
"Евромайдан" принёс Украине лишь беды, утрату экономического, промышленного и демографического потенциала, — заявил посол в интервью Die Weltwoche. — Запад продолжает политику разрушения Украины, уже не скрывая своей истинной цели — борьбы с Россией".
По словам посла, кроме прочего, Украина потеряла территории и теряет население, но запад продолжает вести страну к краху в угоду собственным целям — ослабить Россию.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.