Автомобильный мост через Ниагарский водопад закрыт из-за взрыва

Телекомпания ABC сообщила о закрытии автомобильного моста через Ниагарский водопад из-за взрыва.

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Инцидент зафиксирован в американской части моста. На месте происшествия видно задымление, а также обнаружены повреждения в районе пограничного пункта. На данный момент известно, что инцидент связан с автомобилем. Правоохранительные органы уже приступили к работе на месте происшествия.

Журналисты связались с мэрией приграничного города Ниагара-Фолс, в которой подтвердили, что к взрыву имеет отношение автомобиль марки Mercedes, который двигался в сторону Нью-Йорка. В машине находился как минимум один человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написала:

"Мы тщательно следим за ситуацией. Представители государственных органов присутствуют на месте и готовы предоставить помощь".

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