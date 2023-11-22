Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного

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Финские власти подтвердили, что приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией за исключением одного. Соответствующее заявление сделало правительство Финляндии.

На один месяц, до 23 декабря, на границе с РФ будет работать лишь один КПП — самый северный пункт пропуска Райя-Йоосепи.

"Госсовет также принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00.00. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи", — сказано в сообщении.

Финские власти уточнили, что период действия этого решения продлится до 23 декабря 2023 года.

Помимо этого, КПП Райя-Йоосепи останется единственным, где можно будет подать заявление касательно предоставления убежища.

Ранее на российско-финской границе с 18 ноября были закрыты четыре пункта пропуска из восьми. Эти КПП по решению финской стороны останутся закрытыми до 18 февраля.