Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Свыше 14,5 тыс. человек стали жертвами израильских обстрелов в Газе
Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев назвали необоснованными обвинения в финансировании ВСУ
Доктор биологических наук Гельфанд развеял мифы о ГМО
Пранкеры Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту, притворившись Зеленским, и услышали гимн Украины
В Калининградской области будут штрафовать за "склонение к абортам"
Астрономы обнаружили самый старый и удалённый квазар
Через Харибский перевал открыта дорога в Дагестан
Ученые раскрыли причину болезни печени у непьющих

Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного

1:19
Мир

Финские власти подтвердили, что приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией за исключением одного. Соответствующее заявление сделало правительство Финляндии.

Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

На один месяц, до 23 декабря, на границе с РФ будет работать лишь один КПП — самый северный пункт пропуска Райя-Йоосепи.

"Госсовет также принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00.00. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи", — сказано в сообщении.

Финские власти уточнили, что период действия этого решения продлится до 23 декабря 2023 года.

Помимо этого, КПП Райя-Йоосепи останется единственным, где можно будет подать заявление касательно предоставления убежища.

Ранее на российско-финской границе с 18 ноября были закрыты четыре пункта пропуска из восьми. Эти КПП по решению финской стороны останутся закрытыми до 18 февраля.

Финляндия закрывает КПП на границе с Россией
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Последние материалы
Сбер планирует удвоить число терминалов для оплаты улыбкой на юге России до конца года
Чемпион по лёгкой атлетике: бегать на улице гораздо полезнее, чем по дорожке в зале
На встрече Остин приказал Зеленскому "победить в обороне"
Филипп Киркоров удивил фанатов появлением в дорогом костюме на показе Потемкиной
Суд рассмотрит иск к владелице Darvol на $1 млн 23 ноября
Медведь, причастный к многочисленным нападениям в Японии, найден мертвым рядом со своей последней жертвой
Японские ученые сообщили об источниках "призрачных частиц", направленных на Землю
Экономист Лавровский рассказал о том, как повлияет запрет торговли иностранными акциями на российскую экономику
Politico: оппоненты Трампа объединяются в поддержку его соперницы Хейли
Глава "Моссада" встретится с премьером Катара для уточнения деталей сделки с ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников