Медведь, причастный к многочисленным нападениям в Японии, найден мертвым рядом со своей последней жертвой

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Бурый медведь в Японии подозревается в убийстве студента, пропавшего без вести, и нападении, по меньшей мере, на троих человек. Тело пропавшего студента было обнаружено рядом с трупом медведя, предположительно, убийцы. Этот медведь связан с рядом других нападений в этом районе, и общая тенденция к увеличению числа нападений медведей в стране сохраняется в текущем году.

Фото: openverse by Gregory 'Slobirdr' Smith is licensed under CC BY-SA

2 ноября полиция обнаружила человеческие останки на горе Дайсенген недалеко от Фукусимы на острове Хоккайдо. ДНК-анализ подтвердил, что останки принадлежали Канато Янаике, 22-летнему студенту университета, который исчез во время похода на гору 29 октября. Рядом с телом также был найден мертвый бурый медведь (Ursus arctos).

Анализ останков Янаике указал на геморрагический шок от сильного кровотечения, что подтверждает предположение о том, что его, вероятно, убил медведь. Пока неясно, что стало причиной смерти медведя, но ученые из Исследовательской организации Хоккайдо проводят анализ содержимого его желудка, чтобы выяснить обстоятельства его гибели.

Тела были обнаружены вблизи места, где 31 октября бурый медведь напал на троих мужчин. Двое из них получили серьезные ранения, но троим удалось отразить нападение, используя нож, и прогнать медведя. Местная полиция исследует возможность, что один и тот же медведь ответственен за оба нападения, а также за другие случаи нападений в этом районе.

В текущем году Япония столкнулась с наибольшим числом нападений медведей за последние сто лет. С апреля, когда было зафиксировано первое нападение, было подтверждено как минимум 158 ранений и два смертельных случая (не включая последние нападения на Хоккайдо). Экологи связывают увеличение числа нападений с уменьшением количества пищи, доступной для медведей, и ростом популяции в результате успешных программ по сохранению в стране.

В этом году также были зафиксированы необычные случаи нападений медведей в различных частях мира, включая смертельное нападение белого медведя в США и нападение гризли вблизи Йеллоустонского национального парка.