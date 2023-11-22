Украина неизбежно столкнется с поражением в текущем конфликте, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон в интервью каналу YouTube под названием Dialogue works, сообщает РИА Новости.
"На поле боя Россия продолжает наступление, уничтожая значительное количество украинских военных. Это лишь вопрос времени; они уже проиграли, они фактически мертвы, просто пока не осознают этого", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, администрация Белого дома больше не в состоянии финансировать киевский режим. Кроме того, новые поставки вооружений теперь поступают в Израиль, а не в Украину, добавил Джонсон.
Он отметил, что у Соединенных Штатов отсутствуют эффективные средства давления на Россию для начала переговоров по своим условиям. Западные СМИ все чаще утверждают, что США и ЕС утомились от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те компромиссы, от которых, возможно, придется отказаться Украине для достижения соглашения.
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