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Джонсон: Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с Россией

1:19
Мир

Украина неизбежно столкнется с поражением в текущем конфликте, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон в интервью каналу YouTube под названием Dialogue works, сообщает РИА Новости.

Джонсон: Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с Россией
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"На поле боя Россия продолжает наступление, уничтожая значительное количество украинских военных. Это лишь вопрос времени; они уже проиграли, они фактически мертвы, просто пока не осознают этого", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, администрация Белого дома больше не в состоянии финансировать киевский режим. Кроме того, новые поставки вооружений теперь поступают в Израиль, а не в Украину, добавил Джонсон.

Он отметил, что у Соединенных Штатов отсутствуют эффективные средства давления на Россию для начала переговоров по своим условиям. Западные СМИ все чаще утверждают, что США и ЕС утомились от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те компромиссы, от которых, возможно, придется отказаться Украине для достижения соглашения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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