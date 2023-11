Джонсон: Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с Россией

Your browser does not support the audio element.

Украина неизбежно столкнется с поражением в текущем конфликте, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон в интервью каналу YouTube под названием Dialogue works, сообщает РИА Новости.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.