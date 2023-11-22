Глава Министерства внутренних дел (МВД) Абхазии Роберт Киут заявил, что любые действия граждан республики, которые выходят за рамки правового поля, будут решительно пресекаться.
Напомним, что накануне вечером группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон". Там преступники разобрали несколько секций забора, после чего оцепили здание. Причиной такого поведения стали сведения о якобы готовящейся продаже дачи.
При этом Киут также выразил обеспокоенность подобными действиями людей. По его словам, по конституции страны, граждане Абхазии могут выступать с инициативой решения важных вопросов, однако не таким образом.
"Тем более, когда совершенно очевидно, что под прикрытием озабоченности общественным благом преследуются совершенно другие интересы ограниченного круга лиц. Именно они выступают движущей силой новоафонского инцидента и только это является ее основой", — добавил глава МВД Абхазии.
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