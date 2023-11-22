Глава МВД Киут: любые неправомерные действия граждан Абхазии будут пресекаться

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Глава Министерства внутренних дел (МВД) Абхазии Роберт Киут заявил, что любые действия граждан республики, которые выходят за рамки правового поля, будут решительно пресекаться.

Фото: facebook.com

Напомним, что накануне вечером группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон". Там преступники разобрали несколько секций забора, после чего оцепили здание. Причиной такого поведения стали сведения о якобы готовящейся продаже дачи.

При этом Киут также выразил обеспокоенность подобными действиями людей. По его словам, по конституции страны, граждане Абхазии могут выступать с инициативой решения важных вопросов, однако не таким образом.