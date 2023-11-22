Semafor: США требуют от представителей ХАМАС выдать лидеров движения

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В США потребовали от боевиков палестинского движения ХАМАС выдать своих лидеров. Как пишет портал Semafor, ссылаясь на собственные источники, по состоянию на настоящий день эту идею реализовать ещё не получилось.

Фото: ru.freepik.com

Как уточняет интернет-издание, цитируя координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка, выдать лидеров ХАМАС необходимо, чтобы защитить жителей Газы. Он подчеркнул, что именно они несут ответственность за произошедшее 7 октября.

При этом прежде о подобном говорил и президент США Джо Байден. Как писала газета The Washington Post, если бы боевиков ХАМАС действительно заботило положение мирных жителей, оно бы "освободило всех заложников, сдало оружие и выдало своих лидеров".

При этом есть сведения, что сегодня большая часть лидеров палестинского движения находится в Катаре и Турции — тех странах, которые поддерживает США. Тем не менее, пока что лидеры этих ближневосточных стран "не подавали признаков", что готовы они выдать членов ХАМАС Израилю или США.