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Semafor: США требуют от представителей ХАМАС выдать лидеров движения

1:12
Мир

В США потребовали от боевиков палестинского движения ХАМАС выдать своих лидеров. Как пишет портал Semafor, ссылаясь на собственные источники, по состоянию на настоящий день эту идею реализовать ещё не получилось.

Semafor: США требуют от представителей ХАМАС выдать лидеров движения
Фото: ru.freepik.com

Как уточняет интернет-издание, цитируя координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка, выдать лидеров ХАМАС необходимо, чтобы защитить жителей Газы. Он подчеркнул, что именно они несут ответственность за произошедшее 7 октября.

При этом прежде о подобном говорил и президент США Джо Байден. Как писала газета The Washington Post, если бы боевиков ХАМАС действительно заботило положение мирных жителей, оно бы "освободило всех заложников, сдало оружие и выдало своих лидеров".

При этом есть сведения, что сегодня большая часть лидеров палестинского движения находится в Катаре и Турции — тех странах, которые поддерживает США. Тем не менее, пока что лидеры этих ближневосточных стран "не подавали признаков", что готовы они выдать членов ХАМАС Израилю или США.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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