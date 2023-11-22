Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень объяснил, что употребление понятия "русскоязычный" на Украине не правомерно.
Кремень ответил на вопрос, можно ли называть украинцами русскоязычных жителей страны.
"Нет такого понятия "русскоязычный" — все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрён российской идеологией", — объяснил Кремень.
Ранее Алексей Арестович* высказалася о войне с русскими писателями на Украине.
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