Уполномоченный по защите государственного языка на Украине заявил, что в стране нет понятия "русскоязычный"

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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень объяснил, что употребление понятия "русскоязычный" на Украине не правомерно.

Фото: news24ua .com

Кремень ответил на вопрос, можно ли называть украинцами русскоязычных жителей страны.

"Нет такого понятия "русскоязычный" — все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрён российской идеологией", — объяснил Кремень.

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