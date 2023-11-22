Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским журналистам в Запорожье, есть раненный
ФСБ провела ликвидацию нарколаборатории в Тюменской области
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине заявил, что в стране нет понятия "русскоязычный"
Россиян из сектора Газа эвакуировали в Ставрополь
Сделка между Израилем и ХАМАСом может повториться в ноябре
Ни единой копейки: казахстанский клуб задолжал футболистам
Попавшие под санкции танкеры "Совкомфлота" остановились: ограничения США обжалуют
Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей
Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ

Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры

1:18
Мир

Единственным шансом на спасение Украины были мирные переговоры с РФ, которые планировалось провести в начале конфликта.

Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Итальянское издание Fatto Quotidiano напомнило, что несмотря на передачу Украине большого количества самого передового западного оружия, оно не стало тем чудесным средством, которое могло бы всё изменить для Киева.

Таким средством могли быть переговоры с Россией, от которых Украина отказалась в самом начале спецоперации.

"Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта", — сказано в статье.

Сейчас Киеву приходится очень тяжело, потому что русские наступают по всей линии соприкосновения, в то время как ВСУ уже истощены, и им катастрофически не хватает оружия.

В таких условиях ВСУ едва ли смогут вернуть Крым и другие свои бывшие территории. А бои на Украине пока будут продолжены вне зависимости от возможностей украинской армии, потому что прекратить их лидер США Джо Байден накануне выборов никак не может.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга
Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства
Джигурда: фигуристка Загитова — самая сексуальная спортсменка России
Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД
Орбан: Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине
Стоматолог рассказал о спасении зубов от кариеса: зубная паста с фтором, морковь и яблоки
Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар
Мошенничество и не только: как украинцы вынуждают россиян совершать преступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников