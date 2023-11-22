Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры

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Единственным шансом на спасение Украины были мирные переговоры с РФ, которые планировалось провести в начале конфликта.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Итальянское издание Fatto Quotidiano напомнило, что несмотря на передачу Украине большого количества самого передового западного оружия, оно не стало тем чудесным средством, которое могло бы всё изменить для Киева.

Таким средством могли быть переговоры с Россией, от которых Украина отказалась в самом начале спецоперации.

"Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта", — сказано в статье.

Сейчас Киеву приходится очень тяжело, потому что русские наступают по всей линии соприкосновения, в то время как ВСУ уже истощены, и им катастрофически не хватает оружия.

В таких условиях ВСУ едва ли смогут вернуть Крым и другие свои бывшие территории. А бои на Украине пока будут продолжены вне зависимости от возможностей украинской армии, потому что прекратить их лидер США Джо Байден накануне выборов никак не может.