Орбан: Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине

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В случае победы республиканцев на президентских выборах в США, Евросоюз ждут непростые времена, так как содружество останется один на один с конфликтом на Украине.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Такое предостережение сделал 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в швейцарский Цюрих на праздничную церемонию по случаю 90-летия консервативного еженедельника Die Weltwoche.

Орбан подчеркнул, что в случае возвращения власти в Соединенных Штатах к республиканцам, в американской политике "произойдет поворот", сообщает ТАСС.

"Европе придется самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки", — отметил венгерский лидер, имея ввиду украинский кризис.

А для того, чтобы справится с таким кризисом у обнищавшего Евросоюза просто не хватит денег, пессимистично заключил Орбан.