Бизнесмен Усатый просит Путина лишить его российского гражданства

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Лидер оппозиционной партии в Молдавии "Наша партия" и предприниматель Ренато Усатый обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отнять у него российское гражданство, поскольку он больше не желает быть частью государства-агрессора, сообщает EADaily.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Эксперты предполагают, что причиной данного заявления могут быть проблемы Усатого с российской юстицией.

"В начале 2018 года по моей просьбе с помощью секретного указа президента России было предоставлено российское гражданство моим родителям в знак благодарности за мою деятельность. Я признателен за это, но сегодня у меня нет другого выбора. Я не желаю, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, начавшей открытый террор против своих граждан", — заявил Усатый.

После поражения "Нашей партии" на досрочных парламентских выборах в 2021 году (партия набрала всего 4,1%, не достигнув избирательного порога в 7%), Ренато Усатый ушел в отставку.

"Хотя это может быть воспринято как политический жест, возможно, стоило сделать это раньше, например, во время предвыборной кампании. Возможно, это имеет личные мотивы, связанные с каким-то делом", — отметил политолог Николай Негру.

Ранее он испортил свою репутацию в период президентских выборов 2020 года, поддерживая кандидата от проевропейской партии "Действие и солидарность", Майю Санду, против социалиста Игоря Додона. В то время как "Наша партия" изначально была нацелена на сближение с Россией, партия "Действие и солидарность" позиционировала себя как проевропейская и даже унионистская.

В сентябре 2022 года Усатый разместил в социальных сетях петицию, призывая сторонников поддержать возрождение политического движения. В этом вопросе он уже получил поддержку посла США в Молдавии, Кента Д. Логсдона.