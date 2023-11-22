Политологи предрекли сроки капитуляции Украины

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Мир с Украиной будет установлен в 2024 году, считают политологи, опрошенные порталом "Подмосковье сегодня".

Фото: AP Photo by Evgeniy Maloletka

Издание попросило их прокомментировать предложения о компромиссах с Россией, всё чаще раздающиеся в Верховной раде.

Подобные инициативы могут выдвигать только самые отчаянные депутаты из числа оппозиционных или беспартийных, полагает президент правозащитного фонда "Отечество" Артём Ананьев.

"Как известно, в "свободной и демократичной" Украине любое инакомыслие грозит тюремным заключением. Навряд ли найдутся желающие променять депутатское кресло на тюремные нары", — объясняет он.

По его прогнозам, мир наступит после американских выборов 2024 года под давлением победившего на них президента, кто бы им ни стал. Причём Джо Байден или его преемник представят это как свою победу, а киевским властям останется лишь техническая часть процедуры — подписание капитуляции.

С этой точкой зрения в общем и целом согласен политолог Сергей Разгуляев, с той лишь разницей, что он не допускает даже технического участия нынешнего украинского руководства в капитуляции.

"Я считаю, что для принуждения киевского режима к капитуляции необходимо отсечь голову этого режима, то есть убрать Зеленского, а также нанести удары по правительственным зданиям. Всю Банковую — однозначно в пыль. Генштаб, СБУ, ГУР и прочее — камня на камне не должно остаться от символов тирании", — призывает эксперт.

По его мнению, ввиду ослабления морального духа в ВСУ и сокращения западной военной помощи Киев может сдаться и раньше — к марту 2024 года.