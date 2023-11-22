Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основателя Воронежского камерного театра уволили из-за отказа дать участникам СВО льготные билеты
Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
Актриса Наталья Рудова заявила, что не собирается обеспечивать своего парня
48-летняя Яна Рудковская примерила короткое платье и предложила подписчикам обсудить ее образ
Заболеваемость ковидом вырастет после Нового года
В Перми выпал серо-желтый снег с частицами почвы из Средней Азии
Вице-премьер Новак назвал цены на нефть в РФ нормальными
Ученые выяснили, что мясоедам свойственна замкнутость
Автоэксперт Хайцеэр рассказал, что может случиться с любым автомобилем после зимы

Политологи предрекли сроки капитуляции Украины

1:50
Мир » Бывший СССР » Украина

Мир с Украиной будет установлен в 2024 году, считают политологи, опрошенные порталом "Подмосковье сегодня".

Политологи предрекли сроки капитуляции Украины
Фото: AP Photo by Evgeniy Maloletka

Издание попросило их прокомментировать предложения о компромиссах с Россией, всё чаще раздающиеся в Верховной раде.

Подобные инициативы могут выдвигать только самые отчаянные депутаты из числа оппозиционных или беспартийных, полагает президент правозащитного фонда "Отечество" Артём Ананьев.

"Как известно, в "свободной и демократичной" Украине любое инакомыслие грозит тюремным заключением. Навряд ли найдутся желающие променять депутатское кресло на тюремные нары", — объясняет он.

По его прогнозам, мир наступит после американских выборов 2024 года под давлением победившего на них президента, кто бы им ни стал. Причём Джо Байден или его преемник представят это как свою победу, а киевским властям останется лишь техническая часть процедуры — подписание капитуляции.

С этой точкой зрения в общем и целом согласен политолог Сергей Разгуляев, с той лишь разницей, что он не допускает даже технического участия нынешнего украинского руководства в капитуляции.

"Я считаю, что для принуждения киевского режима к капитуляции необходимо отсечь голову этого режима, то есть убрать Зеленского, а также нанести удары по правительственным зданиям. Всю Банковую — однозначно в пыль. Генштаб, СБУ, ГУР и прочее — камня на камне не должно остаться от символов тирании", — призывает эксперт.

По его мнению, ввиду ослабления морального духа в ВСУ и сокращения западной военной помощи Киев может сдаться и раньше — к марту 2024 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
В Перми выпал серо-желтый снег с частицами почвы из Средней Азии
Вице-премьер Новак назвал цены на нефть в РФ нормальными
Ученые выяснили, что мясоедам свойственна замкнутость
Автоэксперт Хайцеэр рассказал, что может случиться с любым автомобилем после зимы
Украина лишилась комплекса ПВО Iris-T: дважды в одну воронку
Инфобизнесмен Шабутдинов устроил "спектакль" в зале суда
Украинка объявила в Сети сбор денег, чтобы вывезти мужа с Украины к ней за границу
Ученые выяснили, что курение вейпа может применяться в медицинских целях
Брэд Питт прервал молчание на фоне скандальных высказываний его приемного сына
Ревматолог рассказала о причинах, симптомах и лечении артроза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников