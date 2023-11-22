Захарова: реакция России на шаги Финляндии на границе с РФ прорабатывается

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Россия непременно ответит Финляндии, если та закроет оставшиеся пункты пропуска на границе между двумя странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

"Конечно, она (реакция на закрытие пунктов пропуска на границе — Прим. ред.) будет. Она будет проработана в нашем внутриведомственном формате", — сказала Захарова в ходе брифинга.

17 ноября стало известно о решении правительства Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией из восьми существующих. В Хельсинки объяснили, что приняли эту меру из-за проблемы с мигрантами.

Финские власти не исключили, что могут пойти на более суровые меры, если этого потребует ситуация на границе.