Россия непременно ответит Финляндии, если та закроет оставшиеся пункты пропуска на границе между двумя странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, она (реакция на закрытие пунктов пропуска на границе — Прим. ред.) будет. Она будет проработана в нашем внутриведомственном формате", — сказала Захарова в ходе брифинга.
17 ноября стало известно о решении правительства Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией из восьми существующих. В Хельсинки объяснили, что приняли эту меру из-за проблемы с мигрантами.
Финские власти не исключили, что могут пойти на более суровые меры, если этого потребует ситуация на границе.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.