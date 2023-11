Your browser does not support the audio element.

В Госдепе захотели через Украину добиться контроля в Чёрном море. Как сообщает Responsible Statecraft (RS), в данном регионе США уже несколько десятилетий стремятся использовать любые геполитические возможности.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0