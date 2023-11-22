RS: США через Украину хотят добиться своих геополитических целей в Чёрном море

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В Госдепе захотели через Украину добиться контроля в Чёрном море. Как сообщает Responsible Statecraft (RS), в данном регионе США уже несколько десятилетий стремятся использовать любые геполитические возможности.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

"Американское руководство видит в вооружённом конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Чёрном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком и богато месторождениями углеводородов", — сообщили авторы материала.

Как заметил в ходе своего выступления в сенатском комитете представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен, украинский конфликт является "очень хорошей сделкой" для США. Ведь, ведя боевые действия самостоятельно, "украинцы несут основные издержки". О'Брайен также выразил мнение, что это хорошая возможность для США добиться важных геополитических целей.

Собравшиеся на заседании американские сенаторы поддержали его точку зрения, согласившись, что Чёрное море — регион огромной геополитической значимости. Однако автор материала задаётся вопросом, насколько же долго в США будут считать украинский конфликт "хорошей сделкой", так как для самой Украины ситуация с каждым днём становится всё хуже.