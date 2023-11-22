Ситуация для ВСУ складывается весьма неблагоприятная, признал Владимир Зеленский. В среду он назвал в своём телеграм-канале самые сложные направления.
Украинский президент отчитался о проведённом селекторном совещании с военачальниками.
"Сложная погода, сложная оборона на лиманском, бахмутском, донецком и авдеевском направлениях", — посетовал он.
Напомним, что Бахмут — это украинское название Артёмовска, города в ДНР, освобождённого российскими войсками в мае.
В интервью Fox News ранее Зеленский согласился с журналистом, заметившим, что ВСУ почти не продвинулись в столь громко разрекламированном контрнаступлении.
"Это нехороший сигнал. Это правда, — подтвердил он. — Нам нужно больше успешных результатов на поле боя".
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