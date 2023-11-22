Зеленский назвал сложные направления для ВСУ

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Ситуация для ВСУ складывается весьма неблагоприятная, признал Владимир Зеленский. В среду он назвал в своём телеграм-канале самые сложные направления.

Фото: edition.cnn.com

Украинский президент отчитался о проведённом селекторном совещании с военачальниками.

"Сложная погода, сложная оборона на лиманском, бахмутском, донецком и авдеевском направлениях", — посетовал он.

Напомним, что Бахмут — это украинское название Артёмовска, города в ДНР, освобождённого российскими войсками в мае.

В интервью Fox News ранее Зеленский согласился с журналистом, заметившим, что ВСУ почти не продвинулись в столь громко разрекламированном контрнаступлении.