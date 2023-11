Власти стран, входящих в ЕС, оказался в безвыходной ситуации из-за ставки на победу Украины в ее вооруженном конфликте с Россией, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.