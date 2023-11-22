Экс-разведчик Риттер: ЕС поставив на поражение РФ, загнал себя в ловушку

Власти стран, входящих в ЕС, оказался в безвыходной ситуации из-за ставки на победу Украины в ее вооруженном конфликте с Россией, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

По мнению Риттера, ставка ЕС на победу Киева оказалась провальной из-за чего Брюссель оказался в ловушке, которую сам для себя и поставил. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

"Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат", — отметил военный эксперт, который известен своей взвешенной позицией в оценке конфликта.

По мнению Риттера, Евросоюз по сути занимается самоуничтожением, продолжая оказывать киевскому режиму всеобъемлющую поддержку. Причем это идет под диктовку всего лишь нескольких стран.

"Это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств", — подчеркнул бывший разведчик армии США.