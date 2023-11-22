Украине нужны 435 миллионов долларов, чтобы пережить наступающую зиму, сообщил во вторник помощник генсека ООН Мирослав Енча на Совбезе организации.
По его словам, гуманитарные потребности Незалежной растут в ожидании холодов и новых атак на энергетическую инфраструктуру.
"Около 360 000 человек уже получили зимнюю поддержку. Но 435 миллионов долларов США по-прежнему срочно необходимы для доставки материалов для ремонта домов, зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонта систем централизованного водоснабжения и отопления для 1,7 миллиона нуждающихся", — уточнил Енча.
В этом же выступлении он привёл сделанную ранее оценку полного восстановления Украины.
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