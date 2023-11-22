Более 400 миллионов долларов нужно Украине, чтобы пережить зиму

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украине нужны 435 миллионов долларов, чтобы пережить наступающую зиму, сообщил во вторник помощник генсека ООН Мирослав Енча на Совбезе организации.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По его словам, гуманитарные потребности Незалежной растут в ожидании холодов и новых атак на энергетическую инфраструктуру.

"Около 360 000 человек уже получили зимнюю поддержку. Но 435 миллионов долларов США по-прежнему срочно необходимы для доставки материалов для ремонта домов, зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонта систем централизованного водоснабжения и отопления для 1,7 миллиона нуждающихся", — уточнил Енча.

В этом же выступлении он привёл сделанную ранее оценку полного восстановления Украины.