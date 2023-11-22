Восстановление Украины обойдётся более чем в 400 миллиардов долларов

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На восстановление Украины придётся потратить более 400 миллиардов долларов — такую оценку привёл во вторник помощник генсека ООН Мирослав Енча.

Фото: flickr.com by Isriya Paireepairit

"Согласно предыдущей оценке, затраты на восстановление Украины составляют более 400 миллиардов долларов", — сообщил он в выступлении на Совбезе ООН.

"На преодоление разрушений, нанесённых стране, потребуются годы и десятилетия", — добавил Енча.

Запад намерен направить на восстановление Украины деньги, конфискованные у России. В Москве сравнивают такой шаг с воровством.