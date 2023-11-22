На восстановление Украины придётся потратить более 400 миллиардов долларов — такую оценку привёл во вторник помощник генсека ООН Мирослав Енча.
"Согласно предыдущей оценке, затраты на восстановление Украины составляют более 400 миллиардов долларов", — сообщил он в выступлении на Совбезе ООН.
"На преодоление разрушений, нанесённых стране, потребуются годы и десятилетия", — добавил Енча.
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