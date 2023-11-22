Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что украинские войска в зоне специальной военной операции на Украине демонстрируют недостаточные результаты.
При этом Зеленский обратил внимание, что украинским войскам "трудно оставаться сильными".
"Это нехороший сигнал. Это правда. Но <…> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя", — заметил украинский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Отмечается, что журналисты телеканала спросили у президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идёт не по плану. В свою очередь, Зеленский согласился с этими словами.
В то же время, он обратил внимание, что боевые действия — "это не кино, не может быть волшебство каждый день".
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