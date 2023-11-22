Соединённые Штаты Америки утратили статус гегемонистской державы в широком политическом и экономическом смысле, следует из заявления американского экономиста Джеффри Сакса.
По его словам, лишь американский политический класс по-прежнему считает, что страна остаётся гегемоном.
Как подчеркнул экономист в беседе с РИА Новости, США перестали быть единственным могущественным государством на мировой арене, поскольку Россия, Китай и Индия улучшают свои позиции.
Вместе с этим Сакс обратил внимание на то, что международная финансовая система пока не может обойтись без доллара. Однако в будущем с этой валютой ожидаются проблемы, уточнил эксперт. Он не исключил, что распространение доллара сократится.
Ранее Сакс сообщил, что русофобия проникла в США из Великобритании. Именно Лондон широко приветствовал украинское контрнаступление против ВС России, напомнил экономист.
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