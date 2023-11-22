Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов при закупках генераторов

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Командиры ВСУ из черниговской части обвиняются в краже миллиона долларов при махинациях с закупками генераторов.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По информации украинского канала ТСН, сотрудники комиссии по аудиту при Минобороны разоблачили правонарушение, совершённое командирами. Из-за их действий страна понесла "колоссальные расходы", сказано в материале. Ущерб составил порядка 1 миллиона долларов.

Как пояснили журналисты, военнослужащие из Черниговской области просили поставщиков заключать дополнительные договоры. В результате конечная стоимость генераторов менялась.

Помимо этого, командиры не передавали приобретённое оборудование солдатам ВСУ. Вся техника хранилась в складских помещениях.

Ранее стало известно, что Киев выпрашивает у Белого дома радары ближнего действия к зимнему периоду для защиты украинских предприятий по производству оружия.