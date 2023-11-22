Командиры ВСУ из черниговской части обвиняются в краже миллиона долларов при махинациях с закупками генераторов.
По информации украинского канала ТСН, сотрудники комиссии по аудиту при Минобороны разоблачили правонарушение, совершённое командирами. Из-за их действий страна понесла "колоссальные расходы", сказано в материале. Ущерб составил порядка 1 миллиона долларов.
Как пояснили журналисты, военнослужащие из Черниговской области просили поставщиков заключать дополнительные договоры. В результате конечная стоимость генераторов менялась.
Помимо этого, командиры не передавали приобретённое оборудование солдатам ВСУ. Вся техника хранилась в складских помещениях.
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