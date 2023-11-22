Депутат Рады Шевченко: Киеву необходимо "прощупать", готова ли Россия на компромисс

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Киеву стоит рассмотреть сценарий компромисса с Россией. Для этого необходимо "прощупать" пути его достижения, чтобы понять, насколько Москва готова к этому, заявил народный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Шевченко, договариваться необходимо сейчас, иначе дальше будет хуже.

"Провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет", — заявил нардеп директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

Как уточнил нардеп, Киев говорит о "точке успеха", и если это так, "прощупывать" политические возможности урегулирования конфликта необходимо именно сейчас.