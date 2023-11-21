Леонид Кучма вычеркнул из своей книги все добрые слова о РФ: выжгла сама Россия

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Бывший президент Украины Леонид Кучма переиздал свою книгу "Украина — не Россия", вычеркнув из неё все добрые слова о России.

Фото: kuchma.org.ua

На обложку своей книги 85-летний Кучма поместил фото разрушенного ракетой жилого дома в Днепре.

На презентации своего литературного творения Кучма объяснил, что книга предназначена только для украинского читателя.

"Все добрые слова о России, сказанные когда-то, сожгла, выжгла сама Россия… Выжгла не только в этой книге, но и в душе и памяти нашего народа, которого столетия истории связывали с Россией", — выразил своё мнение экс-глава Украины.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия не является врагом Украины.