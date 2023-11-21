Представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук дал характеристику мужскому населению Украины.
По словам спикера ТЦК, подавляющее большинство представителей сильного пола страны являются уклонистами. Об этом со ссылкой на УНИАН пишет Лента. ру.
"Элита ушла, остались только генетические рабы. Уклонистов — 99%", — заявил Семчук.
Представитель ТЦК пояснил, что в числе добровольцев есть мужчины, которые бегут от сварливых жён. И, напротив, женщины обращаются в Центр с просьбой, чтобы на фронт забрали их супругов-садистов.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.