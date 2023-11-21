На Украине заявили, что в стране остались генетические рабы

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Представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук дал характеристику мужскому населению Украины.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам спикера ТЦК, подавляющее большинство представителей сильного пола страны являются уклонистами. Об этом со ссылкой на УНИАН пишет Лента. ру.

"Элита ушла, остались только генетические рабы. Уклонистов — 99%", — заявил Семчук.

Представитель ТЦК пояснил, что в числе добровольцев есть мужчины, которые бегут от сварливых жён. И, напротив, женщины обращаются в Центр с просьбой, чтобы на фронт забрали их супругов-садистов.