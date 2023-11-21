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Cumhuriyet: Запад мог бы совершить новый Майдан против Зеленского

1:04
Мир

Если на Украине вспыхнет новый Майдан, то это будет результатом действий западных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

Cumhuriyet: Запад мог бы совершить новый Майдан против Зеленского
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине возможен новый Майдан, но утверждается, что эта революция будет исключительно в пользу России. <…> Считаю, что смена власти не произойдет, если только Запад не примет соответствующие меры", — говорится в статье.

Отмечается, что продолжающийся военный конфликт в бывшей советской республике, при отсутствии успехов и наличии коррупции, усиливает общественное напряжение.

Западные СМИ все чаще отмечают, что США и ЕС устают от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает.

По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможный отказ Украины от некоторых условий для достижения соглашения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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