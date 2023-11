Происходящее на Украине напоминает сегодня замороженный конфликт, который невозможно решить военным путём. Об этом заявил новый глава МИД Словакии Юрай Бланар, объяснив, почему его правительство больше не станет поставлять оружие Украине.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.