Глава МИД Словакии объяснил, почему его страна прекращает поставки оружия Киеву: прогресса нет

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Происходящее на Украине напоминает сегодня замороженный конфликт, который невозможно решить военным путём. Об этом заявил новый глава МИД Словакии Юрай Бланар, объяснив, почему его правительство больше не станет поставлять оружие Украине.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Министр отметил, что если продолжать оказывать военную помощь Киеву, погибнет ещё больше людей, а потери среди украинцев уже и так огромны.

"После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование", — сказал Бланар в беседе с австрийской газетой Die Presse.

Глава МИД Словакии считает, что вопросом мирного урегулирования на Украине должен заняться в первую очередь ЕС, который изначально и был задуман как мирный проект.

Бланар добавил, что поставки оружия Киеву никак ему не помогают, а антироссийские санкции намного сильнее бьют по Евросоюзу, чем по Москве.

"Прогресса нет вообще, а гибнет бесчисленное количество людей", — добавил глава МИД.

Именно поэтому оружие от Словакии Украина больше не получит, а вот на гуманитарную помощь со стороны Братиславы Киев всегда может рассчитывать.