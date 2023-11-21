Власти Финляндии во вторник, 21 ноября, отказались ужесточать ограничения на границе с Россией, которые собирались ввести уже в ближайшие дни.
Как сообщают финские СМИ, соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции этой скандинавской страны Микко Пуумалайнен, который и приостановил разработанный правительством проект.
По данным финских источников, свое решение Пуумалайнен аргументировал возможным нарушением прав человека.
Дело в том, что запланированные ограничения исключают возможность беженцам из арабских и африканских стран подавать заявления о предоставлении политического убежища.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.