Финляндия неожиданно отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

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Власти Финляндии во вторник, 21 ноября, отказались ужесточать ограничения на границе с Россией, которые собирались ввести уже в ближайшие дни.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Как сообщают финские СМИ, соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции этой скандинавской страны Микко Пуумалайнен, который и приостановил разработанный правительством проект.

По данным финских источников, свое решение Пуумалайнен аргументировал возможным нарушением прав человека.

Дело в том, что запланированные ограничения исключают возможность беженцам из арабских и африканских стран подавать заявления о предоставлении политического убежища.