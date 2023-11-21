Джонсон: российские войска, разбивая ВСУ, фактически уничтожают НАТО

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия оказывает воздействие на Североатлантический альянс, последовательно устраняя украинские вооруженные силы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Фото: Минобороны РФ

"Военные действия со стороны России <…> приводят к полному разгрому украинской армии, что, в свою очередь, сказывается на уничтожении НАТО", — подчеркнул он.

По мнению специалиста, время работает на стороне российского лидера Владимира Путина, и поэтому Москве нет необходимости торопиться. Он обратил внимание, что поставки американских систем ПВО в Украину закончились неудачей, и теперь Вашингтон не может позволить себе отправить новую партию.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая варианты, от которых, возможно, придется отказаться Украине для достижения соглашения.