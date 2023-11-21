Си Цзиньпин потребовал остановить коллективное наказание жителей Газы

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Пекин призывает к прекращению коллективного наказания людей, проживающих в Газе, следует из заявления лидера Китая Си Цзиньпина.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under CC BY 2.0.

По его мнению, главная задача мирового сообщества — создание быстрых и беспрепятственных каналов предоставления гуманитарной поддержки жителям Газы. Он потребовал предпринять меры для прекращения принудительного переселения людей.

Как подчеркнул Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС, население сектора Газа должно иметь доступ к воде и электричеству.

Глава КНР добавил, что Пекин снабжает жителей Газы гумпомощью, в том числе лекарствами, продовольствием, товарами первой необходимости. Такая поддержка будет продолжена, уточнил китайский лидер.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в центре сектора Газа неподалёку от больницы "Мучеников Аль-Аксы".