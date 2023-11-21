Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила о ненависти к Польше и её жителям

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Экс-генсек Польской ассоциации гимнастики Пётр Дек обратил внимание на гневный пост 20-летней украинской спортсменки Влады Никольченко, признавшейся в ненависти к Польше и жителям этого государства.

Фото: openverse.org by altotemi is licensed under CC BY-SA 2.0.

В своём Instagram* девушка отметила, что находится в Польше лишь из-за закрытия аэропорта на территории Украины.

"Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей", — подчеркнула гимнастка.

Она также пожаловалась на испорченное настроение с самого утра. Спортсменка приезжала в Варшаву для проведения собственного мастер-класса и участия в соревнованиях.

По словам Дека, Федерация гимнастики Украины в шоке от высказываний Влады. Он добавил, что украинская сторона готовит официальные извинения.

Ранее гражданка Украины, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попала в аварию в Польше, после чего покусала сотрудника полиции.

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