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Экс-морпех Берлетик: попрошайничество Зеленского говорит об абсолютном отчаянии

0:59
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский открыто просит Запад предоставить финансирование Киеву, что свидетельствует о его отчаянном состоянии. Такое мнение выразил экс-морпех американской армии Брайан Берлетик.

Экс-морпех Берлетик: попрошайничество Зеленского говорит об абсолютном отчаянии
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, требовать деньги нужно за закрытыми дверями. Как подчеркнул экс-морпех, сейчас киевский режим демонстрирует всему миру свою слабость.

"Это абсолютное отчаяние, вы видите это по президенту Украины", — подчеркнул Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Он также считает, что Украина лишена будущего в экономической, политической и военной сферах.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона нет "волшебной палочки", которая могла бы помочь Киеву. По мнению главы Минобороны США, успехи ВСУ будут зависеть от их способности использовать существующее западное оружие.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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