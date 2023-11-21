Президент Украины Владимир Зеленский открыто просит Запад предоставить финансирование Киеву, что свидетельствует о его отчаянном состоянии. Такое мнение выразил экс-морпех американской армии Брайан Берлетик.
По его словам, требовать деньги нужно за закрытыми дверями. Как подчеркнул экс-морпех, сейчас киевский режим демонстрирует всему миру свою слабость.
"Это абсолютное отчаяние, вы видите это по президенту Украины", — подчеркнул Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Он также считает, что Украина лишена будущего в экономической, политической и военной сферах.
Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона нет "волшебной палочки", которая могла бы помочь Киеву. По мнению главы Минобороны США, успехи ВСУ будут зависеть от их способности использовать существующее западное оружие.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.