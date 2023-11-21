Экс-морпех Берлетик: попрошайничество Зеленского говорит об абсолютном отчаянии

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Президент Украины Владимир Зеленский открыто просит Запад предоставить финансирование Киеву, что свидетельствует о его отчаянном состоянии. Такое мнение выразил экс-морпех американской армии Брайан Берлетик.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, требовать деньги нужно за закрытыми дверями. Как подчеркнул экс-морпех, сейчас киевский режим демонстрирует всему миру свою слабость.

"Это абсолютное отчаяние, вы видите это по президенту Украины", — подчеркнул Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Он также считает, что Украина лишена будущего в экономической, политической и военной сферах.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона нет "волшебной палочки", которая могла бы помочь Киеву. По мнению главы Минобороны США, успехи ВСУ будут зависеть от их способности использовать существующее западное оружие.