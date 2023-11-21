Во вторник Верховная рада приняла в первом чтении три законопроекта, необходимых для одобрения Евросоюзом вступления Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Среди одобренных документов — решения о поэтапном увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1000 человек, об облегчении проверки имущества претендентов на государственные посты, а также законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Всё это входит в перечень рекомендаций Еврокомиссии, которые должны быть выполнены только для того, чтобы начались переговоры о вступлении Незалежной в ЕС.
За принятием законов следил председатель Евросовета Шарль Мишель, находившийся в этот день в Киеве с необъявленным визитом. Он предупредил, что даже о переговорах от членстве в ЕС Украине думать пока рановато.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.