Рада приняла законы для вступления в Евросоюз

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Во вторник Верховная рада приняла в первом чтении три законопроекта, необходимых для одобрения Евросоюзом вступления Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Среди одобренных документов — решения о поэтапном увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1000 человек, об облегчении проверки имущества претендентов на государственные посты, а также законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Всё это входит в перечень рекомендаций Еврокомиссии, которые должны быть выполнены только для того, чтобы начались переговоры о вступлении Незалежной в ЕС.

За принятием законов следил председатель Евросовета Шарль Мишель, находившийся в этот день в Киеве с необъявленным визитом. Он предупредил, что даже о переговорах от членстве в ЕС Украине думать пока рановато.