Представители Министерства обороны Армении заявили, что не собираются поставлять Украине в рамках военной помощи ракеты. Как указал во вторник пресс-секретарь армянского силового ведомства Арам Торосян, распространённая в последние дни в СМИ информация об этом является ложной.
Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", — подчеркнул Торосян. Его слова приводит госагентство "Арменпресс".
Пресс-секретарь Минобороны Армении также отметил, что в армянском оборонном ведомстве соответствующее управление отслеживает все публикации в прессе, которые относятся к оборонной сфере республики. В связи с этим оно регулярно реагирует на них и комментирует по мере необходимости и целесообразности.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.