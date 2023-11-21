Минобороны Армении не планирует поставлять ВСУ ракеты

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Представители Министерства обороны Армении заявили, что не собираются поставлять Украине в рамках военной помощи ракеты. Как указал во вторник пресс-секретарь армянского силового ведомства Арам Торосян, распространённая в последние дни в СМИ информация об этом является ложной.

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Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", — подчеркнул Торосян. Его слова приводит госагентство "Арменпресс".

Пресс-секретарь Минобороны Армении также отметил, что в армянском оборонном ведомстве соответствующее управление отслеживает все публикации в прессе, которые относятся к оборонной сфере республики. В связи с этим оно регулярно реагирует на них и комментирует по мере необходимости и целесообразности.