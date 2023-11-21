Мишель обманул надежды Киева на скорое вступление в ЕС

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Председатель Евросовета Шарль Мишель предостерёг от напрасных надежд на скорейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС, передаёт немецкий телеканал n-tv в прямой трансляции его поездки в Киев.

Фото: Anadolu Ajansı

Некоторые из государств Евросоюза считают, что шаги к его расширению должны быть тщательно обдуманными, объяснил политик журналистам во вторник. Он выразил надежду, что к декабрю, когда намечен саммит ЕС, они придут к единой позиции по этому вопросу, хотя этому может сильно помешать необходимость пересмотра трудных бюджетных решений.