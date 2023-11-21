Эскалация конфликта: Украинские дальнобойщики мстят за блокаду границы

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Конфликт между польскими и украинскими дальнобойщиками на границе двух стран продолжает нарастать. По информации польской газеты "Речь Посполита", украинские водители принялись мстить польским коллегам за блокаду границы, проявив агрессию, вплоть до нападения на польский грузовик, камнями с разбитым лобовым стеклом, и поджога прицепа с польскими номерами, стоявшего в очереди. Также зафиксированы случаи кражи аккумуляторов с фур. Об этом сообщает EADaily.

Фото: https://i.pinimg.com

Противостояние началось 6 ноября, когда польские перевозчики, вступившие в Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта, заблокировали несколько пунктов пропуска через границу.

Они протестуют против соглашения между Евросоюзом и Украиной, требуя его пересмотра или прекращения. Польские дальнобойщики высказывают недовольство "привилегиями украинцев в ЕС, но без обязательств".

Газета указывает на ценовое преимущество украинских перевозчиков, готовых работать за гораздо меньшие суммы в Европе по сравнению с польскими коллегами, которые вынуждены выплачивать значительно большие зарплаты своим водителям.

Европейские автоперевозчики также высказывают требование пересмотра соглашения между ЕС и Украиной, предполагая, что в текущей ситуации многие компании могут прекратить свою деятельность к 2024 году, когда истекают действующие соглашения.

Польские дальнобойщики блокируют КПП на границе с Украиной