Германия окажет Украине военную помощь на общую сумму 1,3 миллиарда евро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым во вторник.
В новый пакет, по данным телеканала n-tv, войдут ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (их поставка запланирована на 2025 год) и артиллерийские боеприпасы.
Таким образом, всего Бундесвер должен передать ВСУ 12 "Ирисов", три из которых уже на месте и используются.
Германия занимает второе место среди стран Запада, оказывающих Украине военную помощь, по её объёму — с учётом обещанного Писториусом он, вкупе с гуманитарной и финансовой поддержкой, превысил 25 миллиардов евро.
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