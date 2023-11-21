Писториус пообещал Киеву военной помощи ещё на миллиард с лишним

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Германия окажет Украине военную помощь на общую сумму 1,3 миллиарда евро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым во вторник.

Фото: Reuters by Benjamin Westhoff

В новый пакет, по данным телеканала n-tv, войдут ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (их поставка запланирована на 2025 год) и артиллерийские боеприпасы.

Таким образом, всего Бундесвер должен передать ВСУ 12 "Ирисов", три из которых уже на месте и используются.

Германия занимает второе место среди стран Запада, оказывающих Украине военную помощь, по её объёму — с учётом обещанного Писториусом он, вкупе с гуманитарной и финансовой поддержкой, превысил 25 миллиардов евро.