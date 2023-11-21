Американский журнал выразил сомнение о наличии в Украине демократии

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Такой статьёй разразился журнал Newsweek (США). Авторы подсчитали, что только субсидии на э/энергию для Украины обошлись Западу больше, чем ВВП за год штата Мэриленд.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Но траты эти неоправданные — поскольку Украина не является демократической страной.

А всё потому что:

Нельзя запрещать оппозиционные партии (весной прошлого года Зеленский подписал закон об их официальном запрете таких партий).

Нельзя подвергать цензуре СМИ (закрыты все независимые телеканалы и проводятся репрессии всем, кто высказывает собственное мнение).

Нельзя ограничивать свободу вероисповедания (в декабре прошлого года он запретил деятельность всех религиозных организаций, связанных с РФ).

Нельзя запрещать выборы (из-за военного положения выборы на Украине отменены).

Также издание пишет, что в националистическом движении там налицо авторитарные тенденции, где заканчивается национализм и начинается откровенный расизм.

Разумеется, авторы не удержались от отсылки к американской и британской истории. Там якобы даже во время гражданских войн всё было демократично: без цензуры, с оппозицией, с выборами и т. д.