Такой статьёй разразился журнал Newsweek (США). Авторы подсчитали, что только субсидии на э/энергию для Украины обошлись Западу больше, чем ВВП за год штата Мэриленд.
Но траты эти неоправданные — поскольку Украина не является демократической страной.
А всё потому что:
Также издание пишет, что в националистическом движении там налицо авторитарные тенденции, где заканчивается национализм и начинается откровенный расизм.
Разумеется, авторы не удержались от отсылки к американской и британской истории. Там якобы даже во время гражданских войн всё было демократично: без цензуры, с оппозицией, с выборами и т. д.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.